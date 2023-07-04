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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ننشر مجهودات الطب البيطري بالشرقية خلال احتفالات عيد الأضحى

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية الطب البيطري خلال أيام عيد الأضحى المبارك والإشراف على أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات على المخالفين، وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير عام الطب الوقائي بمديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه خلال أيام عيد الأضحى المبارك، قامت مديرية الطب البيطري بالإشراف على أعمال الذبح حيث بلغ إجمالي عدد المذبوحات (١٢٨٠) رأس ماشية وأغنام أضاحي ما بين (٤٩٦) عجل بقرى - (٣٢٧) جاموس - (٣٢٦) ضأن - (٩٩) ماعز - ( ٣٢) جمل وتم تقديم الخدمة الطبية البيطرية لها من فحص قبل وبعد الذبح.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى قيام الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات الخارجية المركزية وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية بالمرور على شوادر البيع والمحال وأنه تم تحرير (٩٠) محضر مخالفة وتم ضبط (٦٥٣) كجم من اللحوم الحمراء و(٦٧٠) كجم من الدواجن وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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