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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معلمة تقدم نصائح لطلاب الثانوية قبل امتحان اللغة الإنجليزية

امتحانات
امتحانات

قدمت داليا درويش كبير معلمي اللغة الانجليزية عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٣ قبل امتحان الخميس المقبل.

قالت داليا درويش في تصريح خاص أنه يجب علي الطلاب الاستعداد جيدا للامتحان من خلال مذاكرة الدروس الأساسية في المنهج.

وأضافت: “يجب علي الطلاب في هذه الأيام تجميع القواعد الخاصة بالجرامر، مشيرة الي أنه يجب فهم الكلمات قبل حفظها”.

ونصحت الطلاب بالعمل علي حل النماذج الاسترشادية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم بالإضافة إلي حل امتحانات الأعوام السابقة.

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