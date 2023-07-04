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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدًا.. أمسية شعرية غنائية فى ختام احتفال الإنتاج الثقافى بثورة 30 يونيو

صورة الفعالية
صورة الفعالية

يختتم قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، فعاليات احتفاله بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، بأمسية شعرية غنائية فى التاسعة من مساء غد الأربعاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

يشارك في الحفل المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمى، بفرقته الموسيقية التى تقدم باقة من أشهر الأغانى الوطنية، يتغنى بها المطرب أحمد محسن والمطربة حنان الخولي والمطربة هند عمر، كما يقدم الشاعر محمد بهجت، مجموعة من القصائد الشعرية فى حب الوطن.

يشار إلى أن فعاليات البرنامج تقدم مجانا للجمهور يوميا فى الفترة من ٣٠ يونيو حتى ٥ يوليو، وذلك ضمن العديد من الفعاليات التى تنظمها وزارة الثقافة فى مختلف القطاعات التابعة لها، احتفالاً بذكرى ثورة ٣٠ يونيو المجيدة.

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الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال ذكرى ثورة ٣٠ يونيو أمسية شعرية مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون ساحة مركز الهناجر للفنون

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