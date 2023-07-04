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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرلمان العربى يرحب برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا 

البرلمان العربي
البرلمان العربي

رحب البرلمان العربي، اليوم الثلاثاء، بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها كل من مصر وتركيا، بترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى السفراء، كونها ستسهم في تهيئة الأجواء في منطقة الشرق الأوسط والعودة بها نحو الاستقرار، والمساهمة بشكل كبير في حلحلة الأزمات والتحديات التي تواجه دول المنطقة.

وأكد البرلمان العربي في بيان اليوم، أن مصر دولة ذات ثقل سياسي كبير في المنطقة العربية وتسعى دائما بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الانفتاح على الدول وهو ما ينعكس إيجابيا على الاستقرار في المنطقة العربية.

وزير الخارجية التركى: العلاقات مع مصر ستتحسن بسرعة بعد تبادل السفراء

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أنه لا يمكن أن تبقى تركيا ومصر اللتان تجمعهما روابط تاريخية وجغرافية وثقافية واستراتيجية ودينية بعيدتان عن بعضهما.

وقال وزير خارجية تركيا خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيره الأردني، إن العلاقات مع مصر ستتحسن بسرعة بعد تبادل السفراء، وذلك وفق قناة «trt» التركية.

البرلمان العربي مصر تركيا السفراء الرئيس عبد الفتاح السيسي المنطقة العربية

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البرلمان العربى يرحب برفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا 

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