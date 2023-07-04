بالأسماء.. إصابة 16 بينهم أطفال إثر انقلاب ميكروباص في الأقصر

وقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعى بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في الأقصر إخطارًا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر أسوان الزراعى تحديدًا بمحافظة الأقصر، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المارة، وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن المصابين هم كلاً من ، زينب احمد علي، عمرها 55 سنة، وإصابتها نزيف بالبطن، عبد الرحمن محمد مسلم، عمره 4 سنوات، وإصابته كدمة باليد اليمني، و سيد عبد الهادي فرج الكريم، عمره 37 سنة، وإصابته كدمات بالظهر، وحسني مطر على، عمره 49 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالزراع الأيمن، و إكرامي حسن مطر، عمره 13 سنة، وإصابته سحجات وكدمات بالوجه، و إسراء حسن مطر، عمره 16 سنة، وإصابته سحجات بالوجه.

كما أصيب دياب علي سيد محمد، عمره 24 سنة، وإصابته جروح بالوجه، و محمود عبد الحفيظ خيري، عمره 45، و إصابته نزيف بالبطن، وأشرف دياب أحمد، عمره 40 سنة، وإصابته نزيف بالبطن، و حسين حسن حسين، عمره 41 سنة، وإصابته كسر بالكتف الأيسر، و وهب الله محمد علي، عمره 21 سنة، وإصابته جروح بالوجه.

وتضمنت أسماء المصابين أيضًا عبد الرؤوف ابو العلا عثمان، عمره 42 سنة، وإصابته نزيف بالبطن، و علي جمعة ابو الحسن، عمره 35 سنة، وإصابته كسر بالكتف الأيمن، و عوض محمد أحمد، عمره 62 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالفقرات القطنية، و زمزم عوض محمد، عمرها 34 سنة، وإصابتها كدمة بالجسم، و رضوان سيد عبد الهادي، عمره 3 سنوات، وإصابته جروح بالوجه.

وتم نقل جميع المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى طيبة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها و الوصول إلى الأسباب وراءها.