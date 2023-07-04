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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة يتفقد مقر حملة 100 يوم صحة بكفر محفوظ ويوجه بمدّ ساعات العمل لـ 10 مساءً

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

 


تفقد وزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مقر حملة 100 يوم صحة، بكفر محفوظ التابع لمركز طامية، بمحافظة الفيوم، يرافقة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم.

تأتي الزيارة، في إطار متابعة مؤشرات الإداء وانتظام منظومة العمل ضمن أعمال الحملة القومية، مشيدًا بمعدلات الأداء منذ انطلاق الحملة يوم الأحد ٢٥ يونيو ٢٠٢٣.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، وجه بمدّ ساعات العمل لـ ١٠ مساءً يوميًا، في حالة زيادة عدد المترددين، مشيدًا بمستوى الأداء ومعدلات الترددات المرتفعة.

وأضاف أن الوزير، إطمأن على التواجد الكامل لكافة الفرق الطبية بمختلف التخصصات، وتوافر المخزون الاسترايتجي للأدوية والمستلزمات الطبية ، كما حرص على التحدث مع المواطنين للتأكد من حصولهم على الرعاية الصحية والعلاجية بالمجان، موجها بسرعة تقديم الرعاية الصحية اللازمة لأحد المرضى المترديين ويعاني من ندبات على سطح قدميه، حيث نصحه الوزير، بضرورة الاطمئنان على نفسه بالمتابعة المستمرة وقياس السكر والضغط، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

أضاف أن الوزير، تفقد السيارات والعيادات المتنقلة الخاصة بمبادرات رئيس الجمهورية لـدعم صحة المرأة، والكشف المبكر عن الأمراض السرطانية، ومبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع ، بالإضافة إلى تمركزات سيارات الإسعاف والتأكد من جاهزيتها.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي بالوزارة ، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الأساسية ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية.

الأنصاري محافظ الفيوم أعمال الحملة القومية الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي الدكتور احمد الانصارى محافظ الفيوم الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان

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