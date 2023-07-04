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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

من إنجازات 30 يونيو .. تطوير «الدلتا للصلب» أقدم مصنع للحديد في مصر

أرشيفية
أرشيفية

قال المهندس عماد الدين محمد رئيس اللجنة النقابية بشركة الدلتا للصلب إن الشركة تشهد تطورا كبيرا ،مؤكدا في تصريحات خاصة للدستور أن خطة التطوير شملت مرحلتين، الأولي انتاج 250 ألف طن من البيلت، و الثانية انتاج 250 ألف أخري ليصل الإجمالي من البيلت إلي 500 ألف طن بعدما كان 50 ألف فقط .

 وأضاف أن التطوير نتاج طبيعى لإنجازات 30 يونيه، فالتطوير شمل مسبك المصنع ليصل انتاجه لـ 10 آلاف طن، موضحا أن الشركة تساهم في توفير المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج مثل البيلت والمسبوكات حيث يتم توريد عجل القطارات وقطع الفرامل للسكة الحديد وكان يتم استيرداها من الخارج، مشيرا إلي أن منتجات الشركة تسهم في تخفيض حجم الفاتورة الاستيرادية .

 

وأوضح أن مصنع الدلتا للصلب تأسس في 1947، ويقع في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبري، وقد بدأ بإنتاج الصلب المعاد تدويره من خلال استخدام الخردة المعدنية، مما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل النفايات الصناعية.

وأكد أنه تم تطوير المصنع من خلال الاستثمار في تكنولوجيا حديثة ومعدات متطورة، تم تحديث مصنع الدلتا للصلب وتوسيع طاقته الإنتاجية. وقد أدى ذلك إلى زيادة كفاءة العمليات وتحسين جودة المنتجات المصنعة حيث تعتبر الاستدامة والحفاظ على البيئة أحد أهم الأولويات في تطوير مصنع الدلتا للصلب. وقد تم اتخاذ تدابير للحد من التأثير البيئي للعمليات الصناعية، مثل تنقية الغازات الناتجة عن عمليات الصهر واستخدام أنظمة متطورة لمعالجة المياه الصناعية.


تعتبر صناعة الحديد والصلب من أهم الصناعات في مصر، ومن أبرز المصانع الموجودة في البلاد يأتي مصنع الدلتا للصلب الذي يُعتبر أقدم مصنع للحديد والصلب ويعد تطوير هذا المصنع إنجازًا هامًا في قطاع الصناعة المصرية، حيث ساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين. يتميز مصنع الدلتا للصلب بتاريخه العريق وبقدراته التصنيعية الكبيرة، وقد تم تحسينه وتطويره ليصبح منشأة حديثة ومتطورة.


 

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