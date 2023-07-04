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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عزاء الفنان علاء عبدالخالق

علاء عبد الخالق
علاء عبد الخالق

حددت أسرة الفنان الراحل علاء عبدالخالق موعد ومكان العزاء بعد أن رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

عزاء الفنان علاء عبدالخالق

ونشر الفنان حسام حسني موعد العزاء عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، قائلًا: "إن شاء الله عزاء المرحوم الفنان علاء عبدالخالق الأربعاء الموافق ٥- ٧ فى مسجد الشرطة قاعة الوهاب الشيخ زايد وإنا لله وإنا إليه راجعون".

توفي المطرب علاء عبدالخالق عن عمر يناهز الـ59 عامًا، حيث كان آخر ظهور له فى بداية مايو فى عقد قران نجلته.

علاء عبدالخالق من مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964، تخرج فى معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة «الناي»، ويعد واحدًا من نجوم «الكاسيت» في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وحقق مع الفنانتين منى عبدالغني وحنان نجاحًا كبيرًا، مكونين فرقة «الأصدقاء» بالتعاون مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وخرج الألبوم الغنائي الأول لهم خلال العام 1980، ومن أشهر أغنياتهم «الحدود»، إلا أن الشريعي قرر حل الفرقة لانشغاله بالموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، والظروف الشخصية للفنانتين. 

وفي عام 1985 أطلق علاء أول ألبوماته «مرسال»، بالتعاون مع حميد الشاعري ألحانًا وتوزيعًا، وتوالت نجاحاته الفنية واستمر تعاونهما الفني في ألبوم «وياكي»، والذي طرح العام 1987، وألبوم «عشانك»، العام 1989. 

نعى الإعلامي د. عمرو الليثي الفنان والمطرب الكبير علاء عبدالخالق، والذي وافته المنية داعيًا الله أن يغفر له ويرحمه ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

وكتب "الليثي"، عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: "رحم الله الصديق العزيز الفنان الكبير علاء عبدالخالق الذي شكل وجداننا وقلوبنا بأرق وأعذب الأغاني التي عبرت عن جيلنا بكل أفراحه وأحزانه".

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