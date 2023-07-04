لا يؤثر على الصحة العامة فقط.. أضرار تناول السكر على البشرة

لا يؤدي النظام الغذائي السيئ إلى الإصابة بمرض السكري أو ارتفاع مستويات الكوليسترول فقط ، بل إنه يؤثر أيضًا على البشرة وصحتها بعدة طرق، ولا تنتج مشاكل الجلد فقط عن الحساسية أو الطقس أو الأمراض، انما تؤثر التغذية إلى حد كبير على البشرة وبالتالي تؤثر على المظهر العام للشخص، فكلما كان نظام غذائه صحيا ويتناول الطعام بشكل أفضل، كلما كان مظهره أفضل ويحتاج إلى مكياج أقل لإخفاء عيوب بشرته.

وبحسب موقع "Hindustan times"، فإن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات يمكن أن يظهر العجائب على البشرة ويجعلها لامعة وصحية ونضرة، ولكن تناول الأطعمة الغنية بالسكر يمكن أن يؤدي إلى عكس ذلك، فالإفراط في تناول الأطعمة المليئة بالسكر يمكن أن يسبب الالتهاب وقد يعاني المرء من حب الشباب والبثور والجلد التالف.

وعلى العكس يمكن أن يساهم استهلاك الخضروات الطازجة والفواكه وماء جوز الهند والأسماك والفواكه الحمضية والسبانخ والمكسرات والبذور والمأكولات البحرية أيضًا في صحة الجلد.

وتعطي خبيرة التغذية ناعومي اجرويل فيما يلي 3 أسباب تجعل استهلاك السكر يضر بشرتك:

الالتهابات وحب الشباب:

يمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السكر إلى زيادة الالتهابات في الجسم ، والتي يمكن أن تظهر على شكل حب الشباب على الجلد، يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى ارتفاع مستويات الأنسولين، مما يؤدي إلى إنتاج الدهون الزائدة، وانسداد المسام، ونمو البكتيريا المسببة لحب الشباب.

يزيد من التجاعيد والترهلات:

يمكن أن يعزز السكر عملية تسمى glycation، حيث ترتبط جزيئات السكر بألياف الكولاجين والإيلاستين في الجلد، ما يجعله أقل مرونة وأكثر عرضة للتجاعيد ويسبب الشيخوخة المبكرة، ويتم زيادة تكوين المنتجات النهائية المتقدمة للجليكيشن من خلال زيادة الأنسولين، يمكن لهذه العوامل العمرية أن تلحق الضرر بألياف الكولاجين والإيلاستين، ما يؤدي إلى فقدان مرونة الجلد وزيادة التجاعيد والترهل.

زيادة إفراز الدهون:

يمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السكر إلى زيادة سريعة في مستويات السكر في الدم ، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج الأنسولين، و يمكن أن تحفز مستويات الأنسولين المرتفعة الغدد الدهنية على إنتاج المزيد من الدهون. يمكن أن يسهم هذا الدهن الزائد في البشرة الدهنية وربما انسداد المسام، ما يزيد من احتمالية ظهور حب الشباب أو الجلد المتعب والباهت.