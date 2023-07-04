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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"سكرة الروح" .. مجموعة قصصية جديدة للكاتب البحريني ناجي جمعة

المجموعة القصصية
المجموعة القصصية سكرة الروح

صدر حديثاً عن الدار العربية للعلوم ناشرون، المجموعة القصصية "سكرة الروح" من تأليف الكاتب ناجي جمعة، وهي مجموعة تنتمي إلى الأدب الساخر، وتميل إلى النقد، ونستعرض في السطور التالية معلومات عن المجموعة القصصية الجديدة.

كتاب "سكرة الروح"

ووفقًا الدار العربية للعلوم ناشرون، فإن القصص ظاهرها الهزل والسخرية، وباطنها النقد والأسئلة، وتتميز بأسلوب تشخيصي.. فيها كل ما هو طريف من السرديات والنوادر والأشعار والتأملات، اجتهد الكاتب ناجي جمعة في تظهيرها في سياقات حكائية متنوعة لغة وأسلوباً وشكلاً ومضموناً.

وفي القصص يُظهر المؤلف للقارئ تأثره بشعراء الغزل في مروياته مثل قيس بن الملوّح وعمر بن أبي ربيعة وأبي فراس الحمداني، كما يُظهر تأثره الكبير بالمتنبي الذي يحضر صوته فيما بين السطور.

أبرز القصص في الكتاب

يضم الكتاب ثلاثين قصة قصيرة جاءت تحت العناوين الآتية، "الأضواء الخافتة"، "رجل الخردة"، "الهوجاء"، "التوقيع الأنيق"، "أم البنات"، "الكلمات المتقاطعة"، "الثمرة الأبدية" وغيرها.

ومن أجواء الكتاب نقرأ:

 صحوت من سكرة عشقي التي خامرت جسدي بنبيذ يسكر أكثرمن نبيذ الدنيا مجتمعًا، إنها "سَكرة الروح"،  إني سكران بخمر عيونها المُعتق، أرسم لها في مخيالي جسدًا ملائكيًا يرفع من سقف حبي إلى عالم أسمى من عالم المادة، عالم يتحرك فيه الوصال وتشتد فيه العلاقة إلى صلابة أعتى من فولاذ، ذي القرنين الذي حبس فيه يأجوج مأجوج.

اليوم وأنا في طريقي إليها، لن يوقفني أحد إلا الموت، وصلت، وقفت، متخفيًا بباب بيتهم أستقصي الأخبار، فريق أخبرني أنها تركت الحي برفقة أبيها الذي فضل الانتقال للقرية المجاورة، وفريق آخر قال إنها سارفت شهرًا، وستعود حتمًا لمسقط رأسها، وفريق ثالث كان جوابه مقلقًا، فقد ادعوا أن أبيها زوّجها بابن عمها وسافرا معًا، وسيعودان من شهر العسل بعد أسبوع من الآن.

ناجي جمعة سكرة الروح الدار العربية للعلوم ناشرون مجموعة قصصية الأدب الساخر

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