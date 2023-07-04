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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

توريد 128 ألف طن قمح لشون وصوامع سوهاج

محصول القمح بسوهاج
محصول القمح بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، والتي بلغت 128 ألف و747 طن قمح منذ بدء موسم التوريد، مشيراً إلى إنتظام سير عملية توريد الأقماح دون أية معوقات، حيث بلغت النسبة المئوية للتوريد 107.2%، من المستهدف توريده بسوهاج حتى الآن .

وأكد "الفقي" حرص المحافظة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية على تذليل كافة العقبات أمام المزارعين، وتيسير حركة الوصول إلى الشون والصوامع، وسرعة صرف المستحقات المالية للمزارعين نظير التوريد، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة، وغرفة العمليات تتابع عملية توريد الاقماح المحلية أولا بأول بجميع صوامع وشون المحافظة.

وأضاف المحافظ أن مساحات القمح المنزرعة هذا العام بلغت 174 ألفا و816 فدان بمختلف مراكز سوهاج، ووفرت المحافظة 16 موقع تخزيني، بالإضافة إلى تشكيل 16 لجنة لاستلام الأقماح، حيث بلغت قيمة الأردب هذا العام 1500 جنيه .

وأعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن بدء التشغيل التجريبي لوحدة الغسيل الكلوي الجديدة بمستشفي جهينة المركزي، حيث بدأت الوحدة في استقبال المرضي بالفعل،  وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بسوهاج، وخطة وزارة الصحة، بالتعاون مع محافظة سوهاج لتطوير المستشفيات والأقسام المختلفة بها.

ومن جانبه أوضح الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن الوحدة الجديدة بمستشفي جهينة المركزي تضم ٣٨ ماكينة غسيل كلوي لخدمة ٢٢٧ مريض، مؤكدا أن الوحدة تعد إضافة كبيرة للمنظومة الطبية بسوهاج، وتوفر الوقت والجهد علي المرضي بمركز جهينة.

استقبال استلام اقماح الاخ الاخر الأق أكي إفتا

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