فتح باب القبول بالمدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية

أعلنت المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد بعد الإعدادية، موعد فتح باب القبول للدفعة الجديدة، على تبدأ من اليوم الثلاثاء ويكون التقديم إلكترونيا من خلال موقع شركة القاهرة لمياه الشرب عبر الرابط http://gcwc.com.eg، وتستمر حتى يوم الأحد 23 من يوليو الجاري.

وأوضح بيان مديرية التعليم الفني بالقليوبية، أن التقديم للقبول في المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمسطرد متاح في المواعيد المحددة، حيث يقوم الطالب بالدخول على الموقع واختيار طلب الالتحاق المدرسة الثانوية الفنية بمسطرد واتباع الخطوات.

أوضح بيان مديرية تعليم القليوبية أنه تقرر اعتماد الحد الأدنى للقبول بالمدرسة الفنية الثانوية لمياه الشرب والصرف الصحي بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، حيث يتم القبول للطلاب الحاصلين على الإعدادية العامة لنفس العام 2023م على أن يكون مجموع الدرجات الحد الأدنى للقبول 260 درجة.

أضاف البيان أن الأولوية للأعلى مجموعا، مضيفا أنه بالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادة الأزهرية للعام الدراسي 2023م يكون مجموع القبول 93% بالمعادلة مجموع الطالب فى الشهادة الإعدادية الأزهرية × 280 = الناتج 93% تقريبا كحد أدنى للقبول، حيث حددت المدرسة نسبة 5% من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية من إجمالي عدد الطلاب المقبولين بعد اجتياز اختبار القبول لكل محافظة وينطبق عليهم نفس شروط القبول لطلاب الشهادة الإعدادية العامة.

وأوضح البيان أنه يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعاً من محافظات القاهرة والقليوبية ومدن القناة حسب تنسيق كل محافظة علي حدة وحسب الأعداد التي يتم تحديدها من مجلس إدارة المدرسة مع شرط اجتياز اختبار القدرات التحريرية والإليكترونية والمقابلات الشخصية ويشترط حصول الطالب على نسبة 60% من اختبار القدرات التحريرية.

وأوضح البيان أنه يتم الإعلان عن الأسماء المرشحة لإجراء اختبار القدرات والمقابلات الشخصية بالمدرسة على موقع شركة مياه الشرب بالقاهرة يوم الخميس الموافق 27 يوليو المقبل على الرابط http://www.gcwc.com.eg.

أضاف أنه تجرى اختبارات القدرات التحريرية والإلكترونية للطلاب المرشحين وفقا للجدول التالي:

الامتحان التحريري الامتحان الإلكتروني:

-الأحد 30 يوليو المقبل القليوبية ومدن القناة وتنطلق في التاسعة 9 صباح

-الإثنين 31 يوليو المقبل القاهرة وطلاب الشهادة الإعدادية الازهرية من 9 صباحا

كما تجرى المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين وفقا للجدول الآتي:

-الأربعاء 2 أغسطس المقبل القليوبية ومدن القناة من الساعة 8 صباحا

-الخميس 3 أغسطس المقبل القاهرة وطلاب العدادية الازهرية من الساعة 8 صباحا

ونبه البيان علة ضرورة إحضار أصل شهادة الإعدادية العامة أو الازهرية أو بيان النجاح واصل شهادة الميلاد للاطلاع عليها عند حضور الاختبارات في نفس يوم الامتحان، ولن يسمح للطالب بدخول الامتحان بدونها على أن يلتزم ولي أمر الطالب بتحرير طلب الالتحاق بعد تدوين كل البيانات والتوقيع عليها وإرفاق هذا الطلب ضمن المرفقات على موقع التقديم، ويتم رفض الطلبات غير الموقعة من قبل ولي الأمر.

ووضعت المدرسة عددا من الشروط للتقدم للناجحين في الشهادة الإعدادية 2023 كالتالي:

-ألا يزيد سن الطالب عن 18 سنة عند التقديم في 1-10-2023 وتكون الأولوية للأصغر سنا

-ضرورة إرفاق المستندات التالية مع طلب الالتحاق

-صورة الشهادة الإعدادية (الوجهين)

-صورة بطاقة ولي الأمر

-صورة طلب الالتحاق بالمدرسة موقع عليها من ولي أمر

-صورة شهادة الميلاد