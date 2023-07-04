"تضامن النواب": 3 يوليو كشف قدرة مصر على مواجهة التحديات

أكد المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، أن بيان 3 يوليو كشف للعالم كله أن مصر ترفض وبشدة كسر إرادتها، وأنها قادرة على مواجهة التحديات الداخلية التي تعرضت لها القوات المسلحة قبل بيان 3 يوليو، التي تتمثل في قيام حكم دولة المرشد وجماعة الإخوان الإرهابية بحصار مدينة الإنتاج، والهجوم على الكاتدرائية، والهجوم على القضاء، وحصار المحكمة الدستورية، وعزل النائب العام.

وقال "المير" في بيان له أصدره اليوم، إن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية لا يمكن أن ينسوا الموقف التاريخي والمشرف للفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي آنذاك، عندما وضع روحه على يده وأخذ قرار الانحياز للشعب، ونجح في تخليص مصر من حكم الجماعة الإرهابية، وهذا القرار أنقذ الدولة من الانهيار، وأن أفضل قرار أخذه الرئيس السيسي هو التخلص من هذه الجماعة المارقة، مؤكدًا أن مصر أكدت للعالم كله قدرتها على اتخاذ قراراتها الوطنية، ورفضها بشكل قاطع لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.

وأكد المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، أن بيان 3 يوليو كشف للعالم كله أن مصر ترفض وبشدة كسر إرادتها، وأنها قادرة على مواجهة التحديات الداخلية التي تعرضت لها القوات المسلحة قبل بيان 3 يوليو، التي تتمثل في قيام حكم دولة المرشد وجماعة الإخوان الإرهابية بحصار مدينة الإنتاج، والهجوم على الكاتدرائية، والهجوم على القضاء، وحصار المحكمة الدستورية، وعزل النائب العام.

وقال المهندس حسن المير إن مصر نسفت وبكل بسالة وقوة الأهداف الخبيثة والشيطانية لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تمثلت في تدمير وتقسيم الدولة المصرية، وزرع بذور الفتنة داخل الوطن، مشيدًا بتماسك ووحدة المصريين، ووقوفهم صفًا واحدًا خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، وتأييدهم التام لجميع سياساته الداخلية والخارجية، وثقتهم التامة في قيادته الرشيدة للوطن، والحفاظ على أمن واستقرار مصر، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر وشعبها العظيم.