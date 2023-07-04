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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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سياسي

"عربية النواب": 3 يوليو نقطة فارقة في إنقاذ مصر والمنطقة من الإرهاب الأسود

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظة

اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بيان 3 يوليو 2013 بمثابة النقطة الفارقة التي كانت سبباً رئيسياً في إنقاذ مصر والمنطقة من ظاهرة الإرهاب الأسود، وفتح آفاق جديدة نحو التنمية والنهضة بما يحقق آمال تطلعات الشعب المصري.

وأكد أباظة في بيان له، أن هذا البيان يعبر عن تعبير صادق وأمين عن الدور الوطني الذي لعبته القوات المسلحة المصرية في حماية الإرادة الشعبية بالانحياز إلى إرادة الشعب المصري في ثورة 30 يونيو.

وقال: "بيان 3 يوليو رسم خارطة طريق جديدة واضحة المعالم لترسيخ وبناء دولة المؤسسات واحترام القانون والدستور"، مؤكداً أن هذا البيان التاريخي الذي أعلنه وقتها القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، كان بمثابة الطريق الصحيح للحفاظ على الدولة المصرية وإنقاذها من مخططات الفوضى الخلاقة وتقسيمها.

ولفت وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن موقف القوات المسلحة التاريخى والمشرف أكد على تلاحم القوات المسلحة المصرية مع شعبها العظيم في مواجهة المخاطر والتحديات الداخلية والخارجية التى كانت تواجه الدولة المصرية موجهاً تحية قلبية للشعب المصرى الذى وقف صفاً واحداً خلف قيادته السياسية الحكيمة وجميع مؤسسات الدولة.

كما وجه النائب أحمد فؤاد أباظة التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يواصل العمل ليلاً ونهاراً ويعمل بكل إخلاص لتحقيق النهضة الشاملة والمستدامة في جميع المجالات وحقق نجاحات وإنجازات كبيرة لمصر وشعبها بإطلاق العديد من الإنجازات ومشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية العملاقة التى أطلقها الرئيس السيسى فى جميع أنحاء البلاد.

وشدد النائب على أن ثورة 30 يونيو أكدت للعالم كله قدرة الدولة المصرية بقيادتها الحكيمة ومؤسساتها الوطنية وشعبها العظيم فى الحفاظ على مصر والاتجاه نحو بناء دولة وطنية مدنية وحديثة .

3 يوليو 2013 الدولة المصرية الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة القوات المسلحة النائب أحمد فؤاد أباظه المشروعات القومية

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