العثور على جثة متحللة بمساكن الكهرباء في الشرقية

تكثف مباحث الشرقية، اليوم الثلاثاء، جهودها؛ لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة متحللة بمدينة ههيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ههيا بإستقبال "محمد. ا"، 58 سنة، مقيم ههيا، بمحافظة الشرقية "جثة هامدة" في حالة تحلل وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي.

بالإنتقال والفحص تبين عثر عدد من أهالي مدينة ههيا علي الجثة في حالة تحلل بجوار مركز ابو لبده للأشعة بمساكن الكهرباء بمدينة ههيا.

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي ههيا تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.