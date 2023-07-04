ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة متحللة بمساكن الكهرباء في الشرقية

جثة
جثة

تكثف مباحث الشرقية، اليوم الثلاثاء، جهودها؛ لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة متحللة بمدينة ههيا.

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي ههيا بإستقبال "محمد. ا"، 58 سنة، مقيم ههيا، بمحافظة الشرقية "جثة هامدة" في حالة تحلل وتم التحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفي.

بالإنتقال والفحص تبين عثر عدد من أهالي مدينة ههيا علي الجثة في حالة تحلل بجوار مركز ابو لبده للأشعة بمساكن الكهرباء بمدينة ههيا.

وتم نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشفي ههيا تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

مباحث الشرقية جثة العثور ههيا حالة تحلل ملابسات واقعة

الأكثر قراءة

«لو قلت لأبوك هذبحك».. موظف يهتك عرض قاصر في التبين

حالتا غش إلكترونى فى امتحان الاستاتيكا

مصر تستعيد قطعة من تمثال رمسيس الثانى من سويسرا بعد 30 عامًا

أمهات طلاب الثانوية من أمام اللجان: نحن أفراد أمن أحلامهم.. الزيارة ممنوعة

إحباط تهريب 10 ألاف "رغيف بلدي" في الشرقية

بعد انتهاء العيد.. مشروبات تساعدك على التخلص من الدهون الزائدة وإنقاص الوزن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر بين الطاقة المتجددة.. والوقود الأحفورى

د هند جاد

غضب إنسانى وليس ظاهرة صوتية

سيد الابنودى

ثروات مصر المدفونة.. والاستثمارات الأجنبية

عبدالوهاب داود

رائحة الموت.. وبؤس النخبة الثقافية

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"عملية بدون اسم".. هل تقلل إسرائيل من أهمية العملية العسكرية في "جنين"؟

الاستفزاز والرد.. ما هي استراتيجية الجيش الإسرائيلي في عملية جنين؟

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟