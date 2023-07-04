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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع سيدة وابنتها في تصادم بسبب شاب متهور بالشرقية

مصرع سيدة وابنتها
مصرع سيدة وابنتها

لفظت فتاة عمرها 19 سنة أنفاسها الأخيرة، بعد يومين من مصرع والدتها إثر تعرضهما لحادث اصطدام سيارة بهم بطريق "السماعنة- فاقوس" بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث اصطدام سيارة بعدد من الأشخاص بطريق "السماعنة- فاقوس" نطاق مركز فاقوس، ما أسفر عن مصرع مرفت حسن، 45 سنة، ربة منزل ونجلتها اروى على عبد الحميد، 20 سنة، بكسر بالساق اليمنى واشتباه نزيف بالمخ وكسر بالعمود الفقرى.

وتبين من التحريات أثناء قيام شاب 19 عاما، بقيادة سيارة ملاكى بسرعة جنونية وبرفقته صديقيه، اصطدم بالمصابين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ عليه وعلى السيارة المتسببة فى الحادث، وتبين قيادته بدون رخصة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

الشرقية شاب متهور تصادم سيدة وفاة

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