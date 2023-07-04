وصول واحدة من أكبر السفن الشراعية في العالم إلى ميناء بورسعيد السياحي

قال المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن ميناء بورسعيد السياحي يشهد أداء استثنائيا لحركة السياحة البحرية ونموا ملحوظا في استقبال السفن السياحية واستقبل صباح اليوم، السفينة CLUB MED 2، القادمة من البحر المتوسط وعلى متنها 300 راكبا و150 طاقم السفينة من جنسيات مختلفة ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

ومن المقرر تنظيم رحلات سريعة للسائحين لمدينة القاهرة لزيارة المعالم الأثرية والمتاحف، وسوف يتم عمل رحلة سريعة داخل مدينة بورسعيد لطاقم السفينة، وبعض الركاب للتعرف على الأماكن السياحية والتاريخية بالمدينة، وسوف تغادر السفينة الميناء الساعة التاسعة مساء متجهة إلى ميناء الإسكندرية استعدادا لعودتهم لاستئناف باقي رحلتهم.

جدير بالذكر أن السفينة تعد واحدة من أكبر السفن السياحية الشراعية في العالم، والتي تجوب موانئ البحر الكاريبي شتاء وموانئ حوض البحر المتوسط صيفا، و تعود ملكية السفينة وتشغلها شركة

Club Med SA (fka Club Mediterranee)، وهي شركة فرنسية (جزء من مجموعة Fosun Group) المتخصصة في حزم العطلات المتميزة الشاملة كليا لمنتجعاتها الخاصة في جميع أنحاء العالم.

وتم بناء Club Med 2 عام 1992، وهى سفينة شراعية ذو خمسة أشرعة يتم التحكم فيها بواسطة الكمبيوتر مع المزيد من طاقة الديزل والكهرباء التقليدية، مع وجود أربعة مولدات ديزل تشغل محركين كهربائيين.

وهى تتسع لـ 400 راكب ومكونة من 184 كابينة، و 2000 متر مربع من الأسطح الخارجية على 8 مستويات يربط بينهم جميعا مصاعد أمامية وخلفي، وتم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء وتراكيها على الرصيف واستقبال السياح بصالة الوصول لإنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر.

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