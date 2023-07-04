مندوب فلسطين بالجامعة العربية يطالب "الجنائية الدولية" بالخروج عن صمتها ضد جرائم الاحتلال

طالب السفير مهند العلكوك مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، المحكمة الجنائية الدولية بالخروج عن عن صمتها، والعمل علي إنجاز التحقيق الجنائي علي والذي فتحته منذ أكثر من عامين علي جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

وقال “العلكوك” خلال كلمته في اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء:"نكرر من خلال منبر جامعة الدول العربية وباسمها، مطالبة محكمة الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها كما فعلت في أماكن أخرى حول العالم والعمل بجد وسرعة علي إنجاز التحقيق الجنائي علي والذي فتحته منذ أكثر من عامين علي جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها و ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها جرائم الاستيطان والضم والعدوان والقتل واعتقال المدنيين والصحفيين والمسعفين والتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة".

وتساءل مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، لماذا تنشط محكمة الجنائية الدولية في أماكن أخرى حول العالم، وقد انضمت فلسطين إلي هذه المحكمة قبل 5 سنوات وفتح تحقيق قبل أكثر من عامين، وحتى الآن المدعي العام العالي للمحكمة لا يتحرك لإنجاز هذا التحقيق في الجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب في فلسطين؟

كما طالب المجتمع الدولي، بتقديم العون ومساعدة، مجلس حقوق الإنسان، والذي تم إنشائه عام 2021 لجنة تحقيق مستمرة مكلفة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكب في فلسطين، قائلاً:" علي المجتمع الدولي أن يتحمل المسؤولية نحو دخول اللجنة إلى الأراضي الفلسطينية والقيام بمهامها المنوط بها، وهذه هي الطريقة التي يمكن أن تساهم في توفير الحماية للشعب الفلسطيني إزاء جرائم الاحتلال".