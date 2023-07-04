الجامعة العربية ترحب برفع مستوى العلاقات بين مصر وتركيا

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الثلاثاء، بالتحسن الذى طرأ على العلاقات بين مصر وتركيا، والذي انعكس في رفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى السفراء، وقيام كل جانب بترشيح سفير في هذا الصدد.

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إن أبوالغيط يرى في هذا القرار المشترك تطورًا إيجابيًا يسهم في تهدئة الأجواء في الإقليم وتعزيز التواصل الدبلوماسي كسبيل لحل المشكلات.

وأوضح رشدي، بحسب بيان للجامعة العربية، أن العلاقات بين الدول العربية وجيرانها في الإقليم يتعين أن تنهض على أساس من الاحترام المتبادل وقواعد القانون الدولي، فضلًا عن المصلحة المشتركة لشعوب المنطقة.