وكيل اقتصادية النواب: بيان 3 يوليو كان حاسمًا وفيه استجابة حقيقية لمطالب المصريين

أكد الدكتور محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن يوم 3 يوليو حقق جميع أهدافه وكان فيه انحياز واضح من القوات المسلحة المصرية، وكللت ثورة 30 يونيو بالنجاح، مشيرًا إلى أن بيان 3 يوليو كان واضحًا وحاسمًا وفيه استجابة حقيقية لجميع مطالب المصريين المشروعة في ثورة 30 يونيو.

وقال عبدالحميد، في بيان صادر عنه اليوم، إن بيان 3 يوليو أكد للرأي العام المصري بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية والعالم كله أن ثورة 30 يونيو هي ثورة شعب حماها الجيش وكان في ظهرها للحفاظ على الوطن من الانهيار والحرب الأهلية والتفتت والفوضى والتقسيم، مؤكدًا الأهمية الكبيرة لجميع البنود التي تضمنها بيان 3 يوليو، والذي تم فيه رسم خارطة طريق جعلت مصر تنجو من مخاطر الفوضى الخلاقة.

وأكد الدكتور محمد عبدالحميد، أن ثورة 30 يونيو ستظل الثورة الشعبية الأهم في تاريخ مصر والعالم كله، والذي لا يزال يتحدث عن هذه الثورة العظيمة غير المسبوقة في تاريخ البشرية جمعاء، مشيدًا بالنجاحات الكبيرة التي حققتها ثورة 30 يونيو، وأنها لو لم تكن حدثت لكان الوطن دفع ثمنًا فادحًا من أمنه وسلامته واستقراره حتى اليوم، موجهًا التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي على الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي حققها لمصر والمصريين، والتي جعلت من مصر واحدة من أهم الدول التي لها مستقبل اقتصادي واعد وكبير خلال السنوات المقبلة.