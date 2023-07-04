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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة مرتضى منصور في سب «الخطيب» لـ، 18 يوليو

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاكمة مرتضى احمد منصور في القضية المحالة من نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال فى القضيتين رقم 1208 و1228 لسنة 2023 جنح اقتصادية بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب والمستشار القانوني للنادي محمد عثمان وذلك لجلسة 18 يوليو المقبل للاطلاع وسداد رسوم الدعوى المدنية. 

وتأتي تلك القضية بناء على بلاغات قدمت للنائب العام بتواريخ 2022/9/7 و2023/9/9 من المحامى بالنقض محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي عن نفسه وبصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الاهلى، متضررين من المتهم المذكور لقيامه بارتكاب جرائم سب وقذف في حقهم ونشر اخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الجرائم وذلك من خلال مداخلتين ببرنامج زملكاوى المذاع على قناة نادى الزمالك والمداخلة الثانية ببرنامج يدعى البلدوزر على قناة الشمس. 

وشملت المداخلتان بحق المجنى عليهما تحمل عبارات معاقب عليها بموجب قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات.

المحكمة الاقتصادية القضية مرتضى أحمد منصور محاكمة المستشار القانوني محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

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