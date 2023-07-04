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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الدستور" تنشر حل امتحان "الاستاتيكا" للثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

انتهي منذ قليل، امتحان الاستاتيكا لطلاب الثانوية العامة الدور الأول بالشعبة العلمية (الرياضيات)، بإجمالي عدد 98658 طالبا، بينما انتهn طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مادة مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) شعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات، ويؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية ( ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

وتنشر “الدستور” حل امتحان الاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة بالثانوية العامة، الذي آداه الطلاب صباح اليوم، سابع أيام امتحانات الثانوية العامة 2023.

ويبلغ عدد طلاب الثانوية العامة هذا العام 783025 طالباً وطالبة؛ منهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية و391671 بشعبة علمي علوم و98658 بشعبة علمي رياضة، بالإضافة إلى 34 طالباً وطالبة بالمستشفيات، وفي مراكز التأهيل 80 طالباً، بينما وصل إجمالي عدد الطلاب بمدارس العلوم والتكنولوجيا إلى 1824، والطلاب المكفوفين إلى 255 طالباً وطالبة، موزعين في 2098 لجنة سير، وتعقد الامتحانات في لجان مؤمنة بالمدارس الحكومية.


المتبقي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023:

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

,تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، عددا من لجان الامتحانات بالمحافظة..

 

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