الاستاتيكا "ترسم الفرحة" على وجوه طلاب الثانوية العامة: "عوضنا عن اللي فات"

انتهى طلاب الثانوية العامة -شعبة علمي رياضة- من تأدية امتحان الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، ورصدت “الدستور” آراء عدد منهم الطلاب حول مستوى الامتحان.

قالت سمر سامر، إحدى طالبات الثانوية العامة شعبة علمي رياضة بمدرسة الوراق الثانويه للبنات بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن امتحان الاستاتيكا جاء عكس المتوقع والأسئلة كلها في مستوى الطالب المتوسط.

وأكدت نهى محمد، بذات اللجنة، أن الامتحان يحتاج للطالب المجتهد ومذاكر المادة بشكل جيد ليس أكثر، كما أن كتاب المفاهيم حل كل ألغاز الامتحان.

أيدتها الرأي سلسبيل مهدي، مؤكدة أن كتاب المفاهيم ساعد الطلاب بشكل كبير، وبالتأكيد كانت توجد بعض الصعوبات البسيطة التي تفرق بين الطالب المجتهد مذاكة المادة كاملة وغير المجتهد.

من أمام مدرسة زهراء حلوان الثانوية بنات، ظهر الهدوء معبرا بابتسامة عن رضا الطالبات بشأن الامتحان.

قالت سلمى عدلي، إن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المذاكر، ولم يحتوي على أية أسئلة صعبة، لكن شمل بعض التركات.

وتابعت أن عدد الأسئلة تناسبت مع الوقت المخصص للامتحان، كما تمنت أن تكون بقية مواد “علمي رياضة” في نفس مستوى امتحان اليوم.

عهد محمد، اعتبرت امتحان الاستاتيكا اعتبرته “تعويضا عن المواد الماضية” التي تعرضت خلالها لخيبة أمل، موضحة أنها استطاعت أن تعوض بامتحان الاستاتيكا عن ما فقدته من درجات في المواد الماضية.

بينما عبرت سندس محمود عن حزنها الشديد من امتحان الاستاتيكا بسبب الأسئلة المقالية، والتي تحتاج للمزيد من الوقت على حد قولها، مؤكدة أن الامتحان في مستوى الطالب المجتهد.

طلبة لجان المرج الجديدة: "الاستاتيكا كان امتحان سهل"

محمود سيد، طالب بمنطقة المرج شمال القاهرة، قال إن امتحان الاستاتيكا كان سهلاً وبسيطًا، ولم يتضمن أسئلة معقدة أو مضللة، بل كان يركز على المفاهيم الأساسية والتطبيقات العملية.

أضاف سيد، أن الوقت كان كافيًا لإنهاء جميع الأسئلة بدقة وثقة، فيما رأى مصطفى عادل، طالب، بأن الوقت لم يكن كافيا، عىي الرغم من سهولة الامتحان.

وعلق محمد علي، طالب بالثانوية العامة، أن امتحان الاستاتيكا كان صعبا إلى حد ما، ولكن لا يقارن بصعوبة مادة الكيمياء، كما أنه كان يحتاج إلى وقت أطول من ذلك.

الاستاتيكا “تفرح” طلاب الإسكندرية

سيطرت حالة من الفرح والسعادة بين طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من لجنه امتحان الاستاتيكا بمدرسة محمد نجيب بمنطقة الهانوفيل غرب الإسكندرية، وأجمع الطلاب على سهولة الامتحان وأنه في مستوى الطالب المتوسط وكانت به أسئلة إلى حد ما تحتاج إلى بعض التركيز والوقت لحلها.

وقالت نهال أحمد، طالبة في شعبة العلمي رياضة، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وأن الأسئلة جاءت سهله الي حد ما وأن الوقت كان كافيا لحل الأسئلة.

وأكد محمود علي، أن الامتحان جاء به بعض الأسئلة الصعبة ولكن يعتبر أسهل من مادة الفيزياء التي أبكت الطلاب، وكان الامتحان يحتاج إلى وقت كافي لمراجعة الأسئلة أكثر من مرة.

طلاب علمي بشبرا عن امتحان الاستاتيكا: عكس التوقعات وربنا كرمنا

وقالت محمد خضر، طالب في شعبة العلمي رياضة بمدرسة التوفيقية بشبرا، الذي يؤدي امتحان الاستاتيكا اليوم الثلاثاء، في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًا: "الحمد لله حليت بكرم وتوفيق ربنا، هو الامتحان كان كويس بس ولا صعب ولا سهل متوسط لو ركزت فيه تحله، هو بس السؤال المقالي اللي كانت إجاباته طويلة".

وفي السياق ذاته، قال أحمد حسن: "الامتحان كان سهل الحمد لله وجاء عكس التوقعات، مكنش زي الكيمياء والامتحان طويل على الوقت دا".

-مدرسة الشهيد نقيب علي أحمد شوقي الثانوية بنات بالمعادي

أعرب العديد من الطلاب عن عدم كفاية وقت امتحان مادة "الاستاتيكا" للطلبة من أجل الإجابة عليه.

قالت الطالبة ملك أحمد أن الأسئلة بشكل عام ليست بالصعبة، ولكن المشكلة الرئيسية هي ضيق الوقت للحل والمراجعة، مشيرة إلى أن هناك بعض الأسئلة القليلة التي تحتاج إلى المزيد من التفكير، وتعتبر أصعب من غيرها وأكدت أن هذا أمر طبيعي ولا يوجد مشملة في ذلك بينما الوقت كان المشكلة الرئيسية.

بينما شكت طالبة أخرى من أن الوقت لا يكفي من الأصل لاستكمال الإجابة على الأسئلة، وليست مراجعتها، كما تدخلت والدتها لتشكو من الأمر نفسه، معبرة عن انزعاجها من مجهود الطلبة الذي قالت عنه يضيع بسبب هذه الصعوبات التي تعيقهم عن تحقيق أحلامهم مهما بذلوا من مجهود في الثانوية العامة.

وقالت الطالبة ملك أحمد، إن الأسئلة بشكل عام ليست بالصعبة، ولكن المشكلة الرئيسية هي ضيق الوقت للحل والمراجعة، مشيرة إلى أن هناك بعض الأسئلة القليلة التي تحتاج إلى المزيد من التفكير، وتعتبر أصعب من غيرها وأكدت أن هذا أمر طبيعي ولا يوجد مشكلة في ذلك، بينما الوقت كان المشكلة الرئيسية.

ومن أمام لجان الفيوم، وبالتحديد لجنة مدرسة صلاح الدين البشيهي، رسم خروج الطلاب متأخرين ربع ساعة عن الوقت المحدد، القلق على وجوه أولياء أمورهم.

قالت الطالبة مي محمد، إن الامتحان كان طويلا وهناك أجزاء تحتاج إلى تفكير والوقت كان ضيقا، لكنه ليس أصعب من امتحان الكيمياء، متابعة "متوقعناش إن امتحان الاستاتيكا يكون صعب، وأخدنا وقت إضافي بعد الوقت المحدد".

فيما أكد طالبات أخريات حصولهن على وقت إضافي بمقدار ريع ساعة، ولكن أيضاً "مكفاش"، فالامتحان كان فوق مستوى الطالب المتوسط.

ومن أمام مدرسة أحمد عرابي الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة أبوابها لخروج الطالبات، أوضحت نغم أحمد، الطالبة بالشهادة الثانوية العامة، أن الامتحان كانت به العديد من الأسئلة التي تحتاج لوقت كبير للتركيز فيها وحلها على النحو المطلوب.

أضافت زميلتها نسمة أحمد، أن الوقت لم يكن كافيًا.