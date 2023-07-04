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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: 3 يوليو يوم مهم فى تاريخ مصر الحديث

النائب سيد حنفى طه
النائب سيد حنفى طه

أكد النائب سيد حنفى طه، عضو مجلس النواب، أن يوم 3 يوليو أهم يوم فى تاريخ مصر الحديث بعد تحقيق مطالب كل المصريين فى ثورة 30 يونيو والتى تضمنها بيان 3 يوليو، مشيرًا إلى أن الذكرى العاشرة من ثورة 30 يونيو ستظل خالدة في الأذهان وخاصة لكل من شارك في هذه الثورة المجيدة.

وقال حنفى، فى تصريحات له اليوم، إننا نتذكر جميعًا وقت إعلان البيان عندما عم الصمت من ملايين المصريين للاستماع إلى بيان 3 يوليو لتعم الفرحة أرجاء الوطن عقب إعلان الفريق أول عبدالفتاح السيسي آنذاك الاستجابة لملايين المصريين، الذين استطاعوا تغيير نظام الإخوان الإرهابي الذي حاول هدم دعائم الدولة المصرية وتغيير هويتها خلال عام واحد فقط.

وتابع: ولذلك فذكرى 3 يوليو لن تمحى من ذاكرتي مهما مر من السنين، مؤكدًا أن قواتنا المسلحة الباسلة لم تتردد لحظة فى الاستجابة الحقيقية والفورية لمطالب المصريين. 

وأكد النائب سيد حنفى طه أن فرحة الملايين كانت بسبب انتصار إرادتهم، فهذا الشعب لم ولن ينكسر أبدًا، وخاصة أنه خلال عام واحد من حكم الجماعة الإرهابية أدى إلى تأخر مصر عشرات السنوات للوراء وكان يمكن أن يؤدى إلى تنفيذ حكم الفاشية الدينية لأجندتها الخارجية لهدم الدولة المصرية.

وأشار إلى أن الزعيم البطل الفريق أول عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وقتها، وضع روحه على كفه من أجل إنقاذ هذا البلد، وما نشهده الآن من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة امتدت فى جميع أنحاء البلاد هو ثمار ثورة الشعب المصري العظيم ضد هذه الجماعة الظلامية في هذا اليوم المشهود.

النائب سيد حنفى طه مجلس النواب ثورة 30 يونيو بيان 3 يوليو عبدالفتاح السيسي

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