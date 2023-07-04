كيف ساهمت 30 يونيو في تطوير المحليات وتنمية المحافظات؟

تبنت وزارة التنمية المحلية عقب ثورة 30 يونيو المجيدة، استراتيجية للتعاون والانفتاح على كافة الشركاء الدوليين في مصر و البدء في التعاون البناء مع القوى الاقليمية والدولية الفاعلة في مجال الإدارة المحلية، لتحقيق أهداف التنمية المحلية وبما يخدم على استراتيجية مصر 2030 ويحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وساهمت توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى في تحقيق مبادئ وأهداف ثورة 30 يونيو فيما يخص مجال التعاون الدولى لوزارة التنمية المحلية حيث حققت الوزارة خلال ال9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية في يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2023 العديد من النجاحات.

ونجحت الوزارة في تحقيق شراكات مع عدد من الدول الإقليمية والدولية والمشاركة في مؤتمرات خارجية مهمة فيما يخص مجالات عمل الإدارة المحلية وكذا استضافة فعاليات ومؤتمرات إقليمية وعالمية كبرى في القاهرة ومن بينها يوم المدن العالمى في مدينة الأقصر واجتماع وزراء التنمية المحلية والإسكان الأفارقة وغيرها من الفاعليات التي سيتم رصدها في التقرير التالى .

كما شهدت تلك الفترة انفتاح كبير من وزارة التنمية المحلية على الشركاء الدوليين ومنظمات الأمم المتحدة وبرامج التعاون ووكالاتها الدولية العاملة في مصر والاتحاد الأووربي وبعض الدول الأسيوية منها كوريا الجنوبية والهند والصين خاصة في مجالات التدريب وتبادل الخبرات، بما يخدم أهداف التنمية المحلية ومبادئ ثورة 30 يونيو دعم استراتيجية مصر 2030 وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين وتطوير وإصلاح عمل الإدارة المحلية في جميع المحافظات.

وحققت وزارة التنمية المحلية أيضًا، العديد من النجاحات المهمة أيضاً بالتعاون مع الوزارات المصرية الشريكة وبدعم مباشر من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، ومن بين تلك النجاحات فوز مصر باستضافة الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضرى العالمي 2024 والدورة العاشرة لقمة المدن الأفريقية 2025، وذلك بعد النجاح الكبير والثقة الدولية في الدولة وقيادتها ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد النجاح في استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ العام الماضي.

وزير التنمية المحلية في قمة المناخ بشرم الشيخ

كما عملت الوزارة على تعزيز شراكتها مع الدول والمنظمات الإفريقية في مجال المحليات واستضافت العديد من الوفود والكوادر المحلية الأفريقية لنقل وتبادل الخبرات في مجال التنمية المحلية بالإضافة إلى تعاون الوزارة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في نقل تجربة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " على مستوي الدول الأفريقية بما يحقق طموحات وآمال شعوبها ويساهم في تحسين مستوي معيشة المواطنين من أبناء قارة أفريقيا .

وعززت وزارة التنمية المحلية وقامت بتوظيف الشراكات الدولية المتنوعة التي أقامتها في توفير العديد من البرامج التدريبية في مصر والمنح التدريبية بالخارج للكوادر المحلية بالمحافظات وذلك مع بعض الجهات الدولية المهمة وعلى رأسها البنك الدولى والاتحاد الأوروبى واتحاد البلديات الهولندية وبرنامج الأغذية العالمى ، وخدمة المواطن وتنفيذ رؤية وخطط الوزارة في كافة المجالات عبر برامج ومشروعات متنوعة يتم تنفيذها على أرض المحافظات المصرية .

وساهمت ثورة 30 يونيو في تبنى وزارة التنمية المحلية استراتيجية تعاون وسياسة منفتحة على كافة الشركاء الدوليين والدول العربية والأفريقية والأسيوية وخلق شراكات مهمة يتم توظيفها بصورة مختلفة بما يحقق توجيهات القيادة السياسية ويدعم أهداف وخطط وبرامج التنمية المحلية.

كما ستشهد الفترة المقبلة استضافة الوزارة لوفود رفعية المستوي من دول أفريقية مثل تشاد وتنزانيا لتبادل الخبرات في مجالات عمل الإدارة المحلية وبصفة خاصة " حياة كريمة"، حيث قامت الوزارة باستضافة وفود وزارية رفيعة المستوي من مدغشقر والكاميرون لبناء شراكات ومصالح مشتركة تحقق تطلعات شعوب القارة

وزير التنمية المحلية مع الشركاء الدوليين

كما جاءت المشاركة الواسعة وفاعلة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في جلسات قمة المناخ بشرم الشيخ للتأكيد على أهمية دور المحليات في مواجهة التغيرات المناخية وعقد لقاءات نوعية رفيعة المستوي من العديد من رؤساء الوفود والمشاركين والمنظمات الدولية والإقليمية للاتفاق على آليات تعاون مشترك.

وشهدت تلك الفترة أيضاً مشاركات دولية فاعلة فى فعاليات الدورة الثانية، لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات " UN-HABITAT " والتي عقدت في دولة كينيا وعقد لقاءات مهمة مع وفود من كينيا وزامبيا وماليزيا وغيرها من الدول الإقليمية والدولية ولقاءات مع لسيدة / ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، بالإضافة إلى الزيارة المهمة التي قام بها وزير التنمية المحلية الى دولة كوريا الجنوبية للمشاركة في المؤتمر العالمي للمدن والحكومات العالمية وعقد العديد من اللقاءات مع كبار المسئولين في منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية ولقاءات مع المحافظين وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزير الأمن والسلامة الداخلية بكوريا الجنوبية (المعنى بملف التنمية المحلية ) .