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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتح باب القبول لـ "الثانوية للمياه" بأسيوط للحاصلين"الإعدادية" العامة والأزهرية

مدرسة مياه أسيوط
مدرسة مياه أسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد،عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للتقديم بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي بمدينة أسيوط الجديدة للعام الدراسي 2023- 2024م ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو، وحتى الأحد الموافق 23 يوليو 2023م على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال الرابط https://ascww.ascww.org/register-in-school

وصرح المهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة أنه تم تحديد مجموع 260 درجة  للشهادة الإعدادية و455 درجة للشهادة الإعدادية الأزهرية، ويتم قبول 5% فقط من إجمالي عدد الطلاب المقبولين من خريجي العام الدراسي 2023 - 2024، كحد أدنى للتقدم بطلب التحاق للمدرسة  للعام الدراسي المقبل 2023-2024 م.

على أن يكون  القبول بالمدرسة طبقاُ لأعلى المجاميع ومن خلال اجتياز اختبارات القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقدها المدرسة، على أن يتم قبول الطلاب من محافظات (أسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان).

وأضاف " رئيس الشركة أن التقديم سوف يكون "إليكترونياً "على الرابط الذي تخصصه شركة المياه بداية من يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو وحتى الأحد الموافق23 يوليو 2023م موضحا ً أنه على الطالب الدخول على الرابط وتنزيل استمارة التقديم وملئها واحضارها في موعد الاختبارات، ومن ثم تسديد قيمة استمارة الالتحاق بالمدرسة على حساب رقم ٣٠٩٥٦٧٠٤٧٤٠١٠٠٣٠ وذلك ببنك المؤسسة العربية المصرفية فرع أسيوط باسم ولى الأمر.

على أن تكون الأوراق المرفوعة على الموقع للتقديم  ( صورة استمارة النجاح مختومة ، صورة  شخصية  للطالب، صورة شهادة الميلاد،  صورة الرقم القومي لولى أمر الطالب،  إيصال إيداع بنك،  أو ما يفيد بسداد قيمة الرسوم باسم ولى أمر  الطالب)  وإرفاقها على الرابط في ملف واحد بصيغة  "PDF".

ولن يتم قبول الأوراق التى بها أخطاء أو غير مكتملة، على أن يتم الإعلان عن أسماء المقبولين من خلال الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها الرسمي.

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اختبارات القدرات أسيوط والوادي الجديد أسيوط الجديدة الاعدادية الأزهرية الحاصلين على الشهادة الإعدادية الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المؤسسة العربية المصرفية المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى

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