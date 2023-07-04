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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى يطالب بوقف اعتداءات الاحتلال على جنين

النائب فرج فتحي
النائب فرج فتحي

أدان فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، الاعتداءات التى تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلى على مدينة جنين بالضفة الغربية، وأسفرت عن وقوع شهداء ومصابين من أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن قوات الاحتلال تصر على تحدي المجتمع الدولي وقراراته من خلال مواصلة الممارسات الاعتدائية والاقتحامات المتكررة ضد المدن الفلسطينية، باستخدام مفرط وعشوائي للقوة، وهو ما أدى إلى ارتفاع حصيلة شهداء جنين إلى 8 فلسطينيين، إضافة إلى شهيد في رام الله والبيرة، ما يرفع حصيلة شهداء اليوم إلى 9 شهداء، إضافة إلى 50 جريحاً، بينهم 10 بحالة خطرة.

وأكد "فرج" أن ما تقوم به إسرائيل هو انتهاك سافر لأحكام القانون الدولى والشرعية الدولية، لا سيما القانون الإنسانى الدولى الذى يفرض التزامات واضحة ومحددة على إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، محذرا من استمرار التصعيد الإسرائيلى المستمر ضد الفلسطينيين، والذي يؤدي إلى تأجيج مشاعر الغضب والاحتقان، وقد يقود المنطقة إلى مزيد من العنف، بالإضافة إلى مفاقمة معاناة الشعب الفلسطيني.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن قوات الاحتلال شنت حملة عسكرية كبيرة على مدينة جنين ومخيمها، مستخدمة الطيران والمسيّرات، تلاها اقتحام بقوات ضخمة، مما حول المدينة إلى ساحة حرب، مؤكدا أن ما تقوم به إسرائيل بشكل يومي ضد الفلسطينيين يؤدي إلى تقويض المساعى المبذولة من جانب مصر والشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التوتر في الأراضي المحتلة، والوصول إلى حلول سلمية عبر مائدة المفاوضات، مشددا على أن المنطقة حاليا والعالم لا يتحمل مزيدا من الصراعات أو الحروب التى يدفع ثمنها العالم أجمع.

وطالب النائب فرج فتحي، المجتمع الدولى والقوى الفاعلة إقليميا ودوليا بالتدخل من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، ووضع حد للانتهاكات التى تمارسها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية اللازمة له، وفرض عقوبات على إسرائيل باعتبار ما تقوم به جرائم ضد الإنسانية.

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