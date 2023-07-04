أولياء الأمور لـ"الدستور": حاسين بأمان في وجود الشرطة.. وقايمين بالواجب وزيادة

حالة من الهدوء تسيطر على لجان الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة التي يؤدي فيها الطلاب والطالبات امتحان الاستاتيكا، التي يأتي دورها اليوم، الموافق 4 يوليو لعام 2023 - 2024.

وسادت حالة من الهدوء أمام اللجان ويجلس مجموعة من الأمهات أمام مدرسة قاسم أمين الرسمية المتميزة للغات بمنطقة شبرا، على الرصيف ينتظرون أبناءهم، وفي هذه الأثناء لفت نظرهم التأمين القوي الذي تقوم به قوات الشرطة أمام اللجان، وقالت إيمان عز، أحدي أولياء الأمور أنها تجد الشرطة منذ بدء الامتحانات وهي تؤمن الطلاب والطالبات دون كلل أو ملل، متابعًة في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًة: "والله بنزل أنا وبنتي ونيجي وأحنا مش خايفين من حاجة وحاسين لأمان ومطمنين، الشرطة هنا موجودة من غلى أول الشارع مش قدام المدرسة بس".

وفي السياق، قالت أنهار حماد، وتفضل لقب "أم أحمد" في تصريحات خاصة لـ الدستور قائلًة: "حاسين بأمان في وجود الشرطة، وقايمين بالواجب وزيادة في الحقيقة، يعني مأمنين وصول الورق وأنه يوصل للطلبة وهي بتمتحن، وكمان عشان احنا جنب مدرسة صبيان فمحدش يضايق البنات، الحمد لله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار".

وأكدت أم حسناء، طالبة في الصف الثالث الثانوي شعبة العلمي التي تؤدي امتحان امتحان الاستاتيكا أن الفتيات تشعر بأمان بسبب وجود الشرطة أمام اللجان، والتي تؤمنهم داخل اللجان وتؤمن أوراقهم سواء قبل دخولها لهم، أو تأمينها حتي تصل إلى الكنترول للتصحيح".