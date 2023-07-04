ضبط 36 متهما و42 سلاحا ناريا فى حملة مكبرة بأسيوط

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم.

أسفرت جهودها عن ضبط 42 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 12 بندقية آلية، 13 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 15 فردا محليا، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 36 متهمًا لـ23 منهم معلومات جنائية.

وتمكنت الحملات من ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 466 حكمًا قضائيًا متنوعًا.