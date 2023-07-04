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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 36 متهما و42 سلاحا ناريا فى حملة مكبرة بأسيوط

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم.

أسفرت جهودها عن ضبط 42 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 12 بندقية آلية، 13 بندقية خرطوش، 2 طبنجة، 15 فردا محليا، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 36 متهمًا لـ23 منهم معلومات جنائية.

وتمكنت الحملات من ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 466 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

الامن العام الأجهزة الأمنية مديرية امن أسيوط مركز شرطة ساحل سليم

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