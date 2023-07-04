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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بحماية الاحتلال.. اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى اليوم

المستوطنين
المستوطنين

أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، باقتحام عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط تعزيز من شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه.

وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى وباحاته، وانتشرت قوات الاحتلال في باحات الأقصى، لتسهيل اقتحامات المستوطنين وجولاتهم.

فيما ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 10 شهداء و100 مصاب بينهم 20 في حالة خطرة، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أنَّه تمّ العثور على جثمان مواطن لم تُعرف هويته بعد صباح اليوم في منطقة  شارع حيفا في المدينة.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، منتصف ليلة الإثنين بقصف منزل وسط مخيم جنين، وقصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.

المستوطنين المسجد الأقصى ا الأقصي المستوطنون جنين

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