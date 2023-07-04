بحماية الاحتلال.. اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى اليوم

أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الثلاثاء، باقتحام عشرات المستوطنين، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط تعزيز من شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه.

وأدى المستوطنون طقوسا تلمودية عند أبواب الأقصى وباحاته، وانتشرت قوات الاحتلال في باحات الأقصى، لتسهيل اقتحامات المستوطنين وجولاتهم.

فيما ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على جنين إلى 10 شهداء و100 مصاب بينهم 20 في حالة خطرة، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أنَّه تمّ العثور على جثمان مواطن لم تُعرف هويته بعد صباح اليوم في منطقة شارع حيفا في المدينة.

وبدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها، منتصف ليلة الإثنين بقصف منزل وسط مخيم جنين، وقصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه.