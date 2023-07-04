مكتب التعليم المسيحي ينظم المؤتمر الإيبارشي السنوي بالغردقة

نظم مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية، بقيادة الأب أندراوس فوزي، المؤتمر الإيبارشي السنوي لمرحلتي إعداد الخدام، والخدام، وذلك ببيت القديس يوسف، التابع لراهبات قلب يسوع المصريات، بالغردقة.

جاء ذلك تحت رعاية نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، وأقيم المؤتمر تحت عنوان "نسير معًا نحو الوحدة والبناء من أجل الكنيسة السينودسية الشركة والمشاركة والرسالة"، انطلاقًا من الآية القائلة "هوذا ما أحسن وما أجمل أن يسكن الأخوة معًا".

تضمن المؤتمر فقرات عن المحاضرات التكوينية، ورش العمل، وغيرها من الفقرات المتنوعة الأخرى، كما تم تقديم عدد من الأفكار، التي تناسب لقاءات التربية الدينية.

كذلك، تم التدريب على بانوراما المسيرة السينودسية، بالإضافة إلى زيارة دير الأنبا أنطونيوس، والجولات الحرة. وانتهى المؤتمر بعدد من التوصيات الختامية.