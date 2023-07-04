وزير التربية والتعليم ومحافظ البحر الأحمر يتفقدان لجنة مدرسة المتفوقين بالغردقة

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الاحمر، عدداً من لجان امتحانات الثانويةالعامة بمدينة الغردقة، بالإضافة لعدد من استراحات المعلمين، رافق الوزير خلال الزيارة التفقدية الدكتور هشام منير مدير مديرية التربيةوالتعليم بالمحافظة.

وتفقد وزير التربية والتعليم، ومحافظ البحر الاحمر سير امتحان الثانوية العامة بالمحافظة، وذلك بلجنة مدرسة المتفوقين التابعة لادارة الغردقةالتعليمية؛ وذلك أثناء تأدية الطلاب الامتحان فى الاستتيكا للشعبة العلمية.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناءدخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان، ودون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

واطمأن الوزير على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبى اللجان على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفيرالمناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية، بجانب توزيع كتيب المفاهيم على الطالبات وتوزيعالنماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

وشدد الوزير علي التأكيد علي قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورةصحيحة، مؤكدًا على الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة، كما وجه الوزيرالملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

كما تفقد الوزير حجرة الكنترول داخل المدرسة، وأطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصةبأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات التى أقرتها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.

وشدد الوزير على أن الوزارة تواجه أى عملية غش إلكترونى بحزم شديد، وإحالة أي حالة غش يقوم بها الطالب، وملاحظى اللجنة إلىالتحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه،والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتفقد الوزير استراحات المراقبين والملاحظين في لجان امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، حيث اطمأن الوزير على توفير جميع الإمكانياتلهم بالاستراحات الخاصة، وتجهيزها بالأثاث والأجهزة المناسبة، وتوفير الخدمات المعاونة، ومراعاة قرب الاستراحات من لجان الامتحانات.

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