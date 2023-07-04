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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رفع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا إلى مستوى السفراء

سامح شكري
سامح شكري

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء، رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا، إلى مستوى السفراء.

ورشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة.

ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.

وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.

مصر تركيا تبادل السفراء مستوى العلاقات مستوى السفراء

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