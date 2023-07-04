مختار جمعة: انتقال "الأوقاف" إلى العاصمة الإدارية يوم "لا ولن ينسى"

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن بدء العمل الرسمي كاملًا من العاصمة الإدراية الجديدة، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن هذا اليوم لا ولن ينسى في تاريخ الأوقاف.

وأضاف وزير الأوقاف في بيان له اليوم، الثلاثاء، أن انتقال الوزراة بالكامل للعمل من العاصمة الإدراية الجديدة هو انتقال حقيقي نحو الإدارة الحديثة والجمهورية الجديدة، ويتزامن مع احتفال الدولة المصرية بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو التي أنقذت مصر من حكم الجماعة إلى بناء الدولة.

وتابع وزير الأوقاف: "يطيب لي أن أهنئ جميع العاملين بالأوقاف بهذه النقلة الحضارية، سائلا الله عز وجل أن نكون جميعا على مستوى هذه النقلة الحضارية، وأن يجعل سبحانه وتعالى هذه الانطلاقة للإدارة المصرية من العاصمة الإدارية الجديدة فاتحة خير على مصر وأهلها أجمعين وأن يوفقنا جميعا لخدمة ديننا ووطننا".

وكان وزير الأوقاف، أعلن الأحد الماضي، عن أن الوزارة ستبدأ كامل عملها الرسمي من مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإتمام نقل جميع العاملين بها، وتقديم كامل خدماتها التي كانت تقدمها من الديوان العام بباب اللوق من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هذا الأمر يأتي في إطار انطلاق الدولة المصرية نحو المستقبل وتحديث نظم الإدارة في ظل الجمهورية الجديدة.