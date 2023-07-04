ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مختار جمعة: انتقال "الأوقاف" إلى العاصمة الإدارية يوم "لا ولن ينسى"

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن بدء العمل الرسمي كاملًا من العاصمة الإدراية الجديدة، اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن هذا اليوم لا ولن ينسى في تاريخ الأوقاف.

وأضاف وزير الأوقاف في بيان له اليوم، الثلاثاء، أن انتقال الوزراة بالكامل للعمل من العاصمة الإدراية الجديدة هو انتقال حقيقي نحو الإدارة الحديثة والجمهورية الجديدة، ويتزامن مع احتفال الدولة المصرية بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو التي أنقذت مصر من حكم الجماعة إلى بناء الدولة. 

وتابع وزير الأوقاف: "يطيب لي أن أهنئ جميع العاملين بالأوقاف بهذه النقلة الحضارية، سائلا الله عز وجل أن نكون جميعا على مستوى هذه النقلة الحضارية، وأن يجعل سبحانه وتعالى هذه الانطلاقة للإدارة المصرية من العاصمة الإدارية الجديدة فاتحة خير على مصر وأهلها أجمعين وأن يوفقنا جميعا لخدمة ديننا ووطننا".

وكان وزير الأوقاف، أعلن الأحد الماضي، عن أن الوزارة ستبدأ كامل عملها الرسمي من مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بإتمام نقل جميع العاملين بها، وتقديم كامل خدماتها التي كانت تقدمها من الديوان العام بباب اللوق من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن هذا الأمر يأتي في إطار انطلاق الدولة المصرية نحو المستقبل وتحديث نظم الإدارة في ظل الجمهورية الجديدة.

العاصمة الإدارية وزراة الأوقاف 30 يونيو الجمهورية الحديثه

الأكثر قراءة

جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل طالب صيدلة بـ7 طعنات في العبور

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يواصل تصدره شباك التذاكر

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقصف جوى فى أم درمان

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمدارس الغردقة

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وزير التربية والتعليم يتفقد غرفة عمليات مديرية تعليم البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين