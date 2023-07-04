ads
الثلاثاء 04 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

اليوم.. انعقاد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على جنين

الجامعة العربية
الجامعة العربية

أفادت القناة الأولى، أنه سعيقد اجتماعا طارئا لمجلس الجامعة العربية لبحث سبل مواجهة العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين الفلسطينية،  وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في مدينة جنين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المدينة ومخيمها منذ فجر أمس، إلى 10 شهداء، وإصابة 100 بينهم 20 في حالة الخطر.

وقد بدأت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها بقصف منزل وسط مخيم جنين فجر أمس، كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه، وما زالت مستمرة حتى اللحظة.

الجامعة العربية العدوان الإسرائيلي مجلس الجامعة العربية اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية الصحة الفلسطينية فلسطين

الأكثر قراءة

جهود مكثفة لضبط المتهم بقتل طالب صيدلة بـ7 طعنات في العبور

"بيت الروبى" لكريم عبدالعزيز يواصل تصدره شباك التذاكر

"القاهرة الإخبارية": اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وقصف جوى فى أم درمان

وزير التربية والتعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمدارس الغردقة

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وزير التربية والتعليم يتفقد غرفة عمليات مديرية تعليم البحر الأحمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

24 ساعة حاسمة.. هل يوقف الجيش الإسرائيلي عمليته في جنين اليوم؟

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

ماذا يحدث فى جنين؟.. الاحتلال الإسرائيلى يقتل 9 شهداء ويوقع عشرات المصابين