اليوم.. انعقاد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث العدوان الإسرائيلي على جنين

أفادت القناة الأولى، أنه سعيقد اجتماعا طارئا لمجلس الجامعة العربية لبحث سبل مواجهة العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين الفلسطينية، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء في مدينة جنين جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على المدينة ومخيمها منذ فجر أمس، إلى 10 شهداء، وإصابة 100 بينهم 20 في حالة الخطر.

وقد بدأت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها بقصف منزل وسط مخيم جنين فجر أمس، كما قصفت طائرات الاحتلال بالصواريخ عدة مواقع داخل المخيم وعلى أطرافه، وما زالت مستمرة حتى اللحظة.