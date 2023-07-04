الزمالك يتحدى الغيابات أمام المقاولون للصعود لنصف نهائي كأس مصر

يسعى الزمالك لمواصلة مشواره في بطولة كأس مصر والتأهل للدور نصف النهائي عندما يواجه فريق المقاولون في الثامنة والنصف مساء اليوم باستاد القاهرة في مباراة الدور ربع النهائي.

الزمالك حقق أربعة انتصارات متتالية على طلائع الجيش والاتحاد وغزل المحلة في الدوري وعلى فاركو في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، ويسعى لمواصلة انتصاراته والتأهل لمواجهة بيراميدز في الدور نصف النهائي لكن الجهاز الفني بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو يواجه أزمة تتمثل في غياب ثلاثة لاعبين شاركوا في المباراة الأخيرة أمام غزل المحلة، وهم: المغربي أحمد بلحاج ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي إضافة للغيابات المعتادة في الفترة الأخيرة، لذلك سيدفع أوسوريو بنفس التشكيل الذي خاض مباراة غزل المحلة باستثناء مشاركة شيكابالا أو إبراهيما نداى بدلا من أحمد بلحاج.

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب

الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد صبحي ومحمد نديم

وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمد عبد الغني ومصطفى الزناري وأحمد أبو الفتوح وأحمد محمود و محمد أشرف "روقا" ومحمد حسام "بيسو" وعمرو السيسي وسيد عبد الله "نيمار" وأحمد سيد زيزو و أحمد عبد الرحيم "إيشو" وشيكابالا" وإبراهيم نداي وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا وعلي ياسر.

وشهدت القائمة عودة ناصر منسي وسامسون أكينيولا بينما يغيب محمد عواد ومحمود شبانة ونبيل عماد دونجا لعدم الجاهزية وأحمد بلحاج لإصابته بفيروس كورونا ومحمود حمدي "الونش" ومصطفى شلبي وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي، للإصابة وحسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد طارق، لمشاركتهم مع المنتخب الأوليمبي في بطولة أفريقيا.

في المقابل يسعى المقاولون للعودة للانتصارات بعد هزيمته في المباراة الأخيرة أمام الداخلية، ورغم غياب الثلاثي عمر فايد وأحمد عاطف قطة وأحمد فوزي لوجودهم مع المنتخب الأوليمبي يملك ذئاب الجبل أسلحة هجومية تتمثل في عمر سافيولا وعبد الرحمن خالد ولويس إدواردو وأمادو نياس وجون أوكولي، لكن مايثير قلق شوقي غريب المدير الفني هو تكرر أخطاء المدافعين وتهور البوركيني نور الدين فاروقا لذلك ركز خلال التدريبات على علاج هذه الأخطاء حتى يتمكن الفريق من تحقيق الفوز.

يدير المباراة محمد معروف ويساعده شريف عبدالله وصالح محمد ومعهم عمرو رمضان حكما رابعًا، ومحمد نهاد حكم فيديو وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.