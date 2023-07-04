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الثلاثاء 04 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب غرق أثناء الاستحمام بمياه النيل فى البحيرة

جثة
جثة

صرحت نيابة البحيره بدفن جثة شاب غرق أثناء الاستحمام بمياه النيل بمركز كوم حمادة، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه و تسليمه لذويه.  

وباشرت نيابة البحيرة التحقيق في حادث غرق شاب أثناء الاستحمام بنهر النيل بمركز كوم حمادة التابع لمحافظة البحيرة، وذلك أثناء استحمامه في المياه.

وكانت سيارة إسعاف قد نقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كوم حمادة العام، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، قد تلقى  إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه أثناء الاستحمام بنهر النيل فرع رشيد بنطاق دائرة شرطة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الغرق وجرى الدفع بعدد من قوات الإنقاذ النهري وانُتشلت الجثة، وتبين أنها لشاب يدعى" محمد سامي الوجيه"، 22 سنة، مقيم منطقة الجزيرة بقرية شابور.

وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة وأحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أثر أجرأ اجهزة الامن إتخاذ الإجراءات القانونية أجهزة الأم أجهزة الأمنية إخطار استحمام

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