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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة ربيع يكشف أهمية الحوض العائم "فخر القناة"

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع

أوضح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أهمية وصول الحوض العائم فخر القناة، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأن تكون قدرات الهيئة على أعلى درجة فنية من الحداثة والتطوير.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، إن الحوض العائم فخر القناة، هدفه تقديم خدمة إصلاح السفن العملاقة، لافتًا إلى أن ترسانة قناة السويس كانت تضم 3 أحواض لإصلاح الجزء السفلي من السفينة، تستوعب حمولات 5 أطنان، و15 طنا، و25 طنا، بينما "فخر القناة" تستوعب حمولة 35 طنا.

ولفت إلى أن قناة السويس تقدم الكثير من الخدمات للسفن، منها تموين السفن بالوقود، وخدمة جمع المخلفات السائلة والصلبة، وخدمة الإسعاف، والصيانة.

ولفت إلى أن الحوض العائم فخر القناة كان يبنى في كوريا الجنوبية منذ سنتين، لكن لا نعلن عن أي شىء إلا بعد أن يصبح جاهزًا، مؤكدًا أنه سيكون إضافة جديدة للدخل القومي، والهيئة الاقتصادية.

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