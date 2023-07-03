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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أسامة ربيع: قناة السويس أصبحت متكاملة الخدمات.. وأضفنا 28 قاطرة للأسطول

أسامة ربيع
أسامة ربيع

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن أكبر حوض عائم في قناة السويس كان يتحمل سفينة حمولتها 25 ألف طن، والآن أصبح لدينا حوض عائم قدرته 35 ألف طن، ويمثل نقلة نوعية لترسانة بورسعيد، ويساعد على تنويع مصادر دخل القناة.

 

وأضاف “ربيع”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: “حصول مصر على الحوض العائم الذي انضم إلى ترسانة بورسعيد البحرية، هدفه التمكن من إصلاح وصيانة السفن الكبيرة العابرة بالقناة”.

 

ولفت إلى أن بعض السفن تحتاج إلى إصلاح بسبب تعرضها لإصابات تحت المياه ما يستلزم رفع السفينة على حوض عائم، مؤكدًا أنّ قناة السويس لديها خدمة إصلاح وبناء السفن بأعلى قدر من الكفاءة والخبرة.

 

وكشف عن إضافة 28 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس ضمن خطة مستقبلية لتطوير الأسطول البحري، مؤكدًا أن القناة أصبحت متكاملة الخدمات من صيانة وإصلاح وإدارة جيدة.

 

وأشار إلى أن كل سفن البترول من ناحية الجنوب تمر عبر من قناة السويس، إلى أوروبا، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

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