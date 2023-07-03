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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع الروسي معلقا على تمرد فاجنر: لن تؤثر على القوات النظامية

فاجنر
فاجنر

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم الاثنين -في تصريحات نقلتاه قناة (روسيا اليوم)- , في أول تعليق له على تمرد مجموعة فاجنر، إن محاولة التمرد لن تؤثر على القوات النظامية.

وأضاف شويجو: إن تمرد فاجنر استفزاز لم يؤثر على تصرفات مجموعات القوات، و"هذه الخطط فشلت في المقام الأول لأن أفراد القوات المسلحة الروسية أظهروا الولاء لقسم واجباتهم العسكرية".

خوفا من فاجنر.. تحركات عسكرية بولندية على حدود بيلاروسيا

وأعلنت بولندا، الأحد، عن أنها سترسل 500 من أفراد الشرطة إلى حدودها مع بيلاروسيا، لتعزيز القدرة الأمنية لمواجهة الأعداد المتزايدة من المهاجرين العابرين، وكذلك أي تهديدات محتملة بعد انتقال مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية الخاصة إلى مينسك.

وقال وزير الداخلية البولندي، ماريوس كامينسكي، على تويتر: "بسبب الوضع المتوتر على الحدود مع بيلاروسيا، قررنا تعزيز قواتنا ونشر 500 من أفراد الشرطة البولندية من وحدتي الوقاية ومكافحة الإرهاب".

وأضاف: "سينضمون إلى 5 آلاف فرد من قوات حرس الحدود، وألفي جندي يحرسون أمن هذه الحدود".

وفي وقت سابق الأحد، أعلن حرس الحدود البولندي عن أن 187 شخصا حاولوا العبور إلى البلاد بشكل غير قانوني من بيلاروسيا، السبت.

وقالت المتحدثة باسم حرس الحدود البولندي، آنا ميشالسكا، إن "الدوريات البولندية على الحدود تواجه أيضا منذ شهرين سلوكا أكثر عدوانية، مع ارتفاع عدد المهاجرين"، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتابعت: "تزداد العدوانية من المجموعات. تعرضت دوريات بولندية للعديد من الهجمات. تضررت 17 مركبة هذا العام، من بينها 13 في يونيو وحده".

من جانبه، قال نائب الوزير منسق الخدمات الخاصة، ستانيسلاف زارين، إن "تعزيز الوجود الأمني جاء أيضا بعد انتقال مجموعة فاجنر إلى بيلاروسيا".

واستطرد: "ما زلنا في مرحلة التحليل والفرضيات بشأن ما إن كانت مجموعة فاجنر ستشارك في زعزعة استقرار بولندا، أو ستنشط في تنسيق طريق الهجرة".

 

وزير الدفاع روسيا اليوم فاجنر تمرد القوات النظامية تحركات عسكرية بيلاروسيا

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