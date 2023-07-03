ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

WATCH IT تكشف عن برومو برنامج "لوغاريتم" لـ أحمد فايق (فيديو)

لوغاريتم
لوغاريتم

طرحت منصة WATCH IT برومو برنامج “لوغاريتم” الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق عبر المنصة.

تضمن البرومو عدد من اللقاءات والتقارير التي صورت في دولة كوريا وحمل البرومو عنوان:"إيه اللي بيربط بين كوريا وقرية دنديل في بني سويف؟

ويعتبر برنامج لوغاريتم برنامج كروي وتم تصوير حلقاته في كوريا، ليكتشف الجماهير كل ما يخص الثقافة الكورية ومعرفة الوجودة الطبيعية والشخصيات المصرية الناجحة في كوريا.

ويكشف برنامج لوغاريتم العادات والتقاليد الكورية الموجودة، والتي ينبهر بها كل الأجيال الجديدة، كما يتم عرض البرنامج عبر شاسة قناة “دي إم سي”خلال الفترة المقبلة.

لوغاريتم أحمد فايق كوريا DMC مصر تستطيع

الأكثر قراءة

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن 50% مع استمرار الإفراج عن الأعلاف

لسرقتها.. شاب يبيع عشيقته لصديقه بفيديو جنسي

استعلام عن فاتورة تليفون أرضى لهذا الشهر

كيف يعيش المصريون في فرنسا بعد اشتعال الأحداث؟

اختل توازنه.. دفن عامل سقط من الطابق الرابع بأكتوبر

امتحان تجريبي استاتيكا لطلاب علمي رياضة 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الأمريكية تؤكد مراقبة الأوضاع فى جنين وتدعو إسرائيل لحماية المدنيين

مهند العكلوك: العدوان الإسرائيلى على جنين يؤدى إلى إنهاء المشروع الوطنى الفلسطينى

نتنياهو: جنين تحولت إلى ملاذ للإرهابيين ونحن نضع حدًا