WATCH IT تكشف عن برومو برنامج "لوغاريتم" لـ أحمد فايق (فيديو)

طرحت منصة WATCH IT برومو برنامج “لوغاريتم” الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق عبر المنصة.

تضمن البرومو عدد من اللقاءات والتقارير التي صورت في دولة كوريا وحمل البرومو عنوان:"إيه اللي بيربط بين كوريا وقرية دنديل في بني سويف؟

ويعتبر برنامج لوغاريتم برنامج كروي وتم تصوير حلقاته في كوريا، ليكتشف الجماهير كل ما يخص الثقافة الكورية ومعرفة الوجودة الطبيعية والشخصيات المصرية الناجحة في كوريا.

ويكشف برنامج لوغاريتم العادات والتقاليد الكورية الموجودة، والتي ينبهر بها كل الأجيال الجديدة، كما يتم عرض البرنامج عبر شاسة قناة “دي إم سي”خلال الفترة المقبلة.