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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد أنور يمازح أمير كرارة: "مش هسيبك يا سلطان.. أفك الجبس بس"

محمد أنور
محمد أنور

يحرص الفنان محمد أنور على التواصل مع جمهوره بشكل مستمر من خلال منشوراته على مواقع التواصل، خاصة بعدما حقق نجاحا كبيرا خلال موسم عيد الأضحى بشخصية "سعادة" في فيلم البعبع.

وشارك أنور صورة له من شخصيته ضمن أحداث فيلم البعبع، ليمازح أمير كرارة الذي جسد دور صديقه الذي يتسبب في أذيته باستمرار عبر فيسبوك وعلق قائلا: "مش هسيبك ياسلطان.. وراك والزمن طويل، أفك الجبس بس".

"البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، إضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام، واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا "محمد عبدالرحمن" العديد من المواقف.

إخراج حسين المنباوي أحداث الفيلم التواصل الاجتماعي المختلفة حافظ حدأ تواصل الاجتماعي

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