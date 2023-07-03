محمد أنور يمازح أمير كرارة: "مش هسيبك يا سلطان.. أفك الجبس بس"

يحرص الفنان محمد أنور على التواصل مع جمهوره بشكل مستمر من خلال منشوراته على مواقع التواصل، خاصة بعدما حقق نجاحا كبيرا خلال موسم عيد الأضحى بشخصية "سعادة" في فيلم البعبع.

وشارك أنور صورة له من شخصيته ضمن أحداث فيلم البعبع، ليمازح أمير كرارة الذي جسد دور صديقه الذي يتسبب في أذيته باستمرار عبر فيسبوك وعلق قائلا: "مش هسيبك ياسلطان.. وراك والزمن طويل، أفك الجبس بس".

"البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، إضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام، واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا "محمد عبدالرحمن" العديد من المواقف.