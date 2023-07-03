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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الثقافة: مصر مليانة مواهب والإبداع ليس حكرًا على أحد

وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة

قالت الدكتورة نيفين وزيرة الثقافة، إن الفن ذاكرة الوطن، والأغاني الوطنية تذكر الناس بمواقف جميلة مرت علينا، وواجب علينا نفكر الأجيال الجديدة بالمواقف العظيمة، وهذا هو سبب احتفالية اليوم بدار الأوبرا بالأغاني الوطنية.

وعن مشروع 100 سنة غنا، قالت الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن الإبداع ليس حكرا على أحد، وأبوابنا مفتوحة لجميع المبدعين والموهوبين، والتراث ملك للجميع، أي شخص لديه مشروع يتقدم به ويتم دراسته.

وأضافت: "الإبداع الفني لا يتوقف، أغنية واحدة يمكن أن تقدم بأكثر من شكل، كل الأشكال تبقى جميلة وبأفكار جديدة للمبدعين".

ولفتت إلى أن كل الدارسين والموهوبين الذين يتم رعايتهم، في أكاديمية الفنون أو مركز تنمية المواهب التابع للأوبرا يقفوا على خشبة مسرح الأوبرا ويمثلوا الدولة في المحافل الدولية كسفراء للفن المصري، والدولة مليئة بالمواهب، مردفة: "لو قعدنا 100 سنة نكتشف المواهب ونطلع التراث لن تكفي، كل الناس هتشارك، وكل المطربين الموهوبين دارسي التراث وحفظته سيشاركون في مشروع 100 سنة غنا".

وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني ذاكرة الوطن الأغاني الوطنية حفل الأوبرا

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