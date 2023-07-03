وزيرة الثقافة تعلن تنظيم احتفالية موسيقية كبيرة بمناسبة مئوية سيد درويش

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن تنظيم احتفالية موسيقية كبيرة هذا العام، بمناسبة مئوية سيد درويش.

وكشفت الكيلاني، عن الاحتفالية، على هامش حديثها عن تفاصيل حفل دار الأوبرا للأغاني الوطنية، والذي ينطلق بعد قليل ويذاع على شبكة قنوات الحياة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إنها تعلن عن الاحتفالية مبكرًا، لتوجه رسالة للناس، أن الدولة لا تنسى تراثها وفنها المصري الأصيل.

وتحل الذكرى المائة على وفاة سيد درويش في العاشر من سبتمبر هذا العام، حيث توفي في 10 سبتمبر من عام 1923، عن عمر ناهز الـ31 عامًا.