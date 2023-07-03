ads
الإثنين 03 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اختل توازنه.. دفن عامل سقط من الطابق الرابع بأكتوبر

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، اليوم، التصريح بدفن جثة عامل توفى إثر سقوطه من الطابق الرابع في الجيزة، وتسليم الجثة لذويه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مدير أمن الجيزة بلاغًا يفيد سقوط شخص من ارتفاع ووفاته، وانتقل المقدم إسلام المهداوي، رئيس المباحث، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

وتبين من الفحص العثور على جثمان عامل، 27 عامًا، إثر سقوطه من الطابق الرابع لاختلال توازنه، وبسؤال الشهود أفادوا بأنه فقد مفتاح شقته وحاول دخول شقته من السطح فسقط جثة هامدة في الحال.

ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عامل أكتوبر الطابق الرابع مصرع الجيزة سقوط تحريات المباحث

الأكثر قراءة

وضع غير لائق.. تفاصيل فيديو "شاب وفتاة" على دراجة نارية

توقعات بانخفاض أسعار الدواجن 50% مع استمرار الإفراج عن الأعلاف

لسرقتها.. شاب يبيع عشيقته لصديقه بفيديو جنسي

امتحان تجريبي استاتيكا لطلاب علمي رياضة 2023

استعلام عن فاتورة تليفون أرضى لهذا الشهر

الضحية الرابعة لحادث تصادم أسوان تلفظ أنفاسها الأخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

ضرورة بناء مجتمع مصرى قائم على القيم والأخلاق الحميدة

أشرف عبدالشافي

رائحة الأسماء «3»

محمد العسيري

محمود قرنى.. الوجيعة تستريح لأكباد الشعراء

وائل لطفي

بيان ٣ يوليو

ماجد حبته

حين ألغت السفارة الأمريكية احتفالها بيوم الاستقلال

عبدالوهاب داود

رائحة الموت وبؤس النخبة الثقافية

محمد سامي محجوب

3 / 7 شتان بين حقيقة وخيال

محمد رفعت

محافظون وتجارب (7) محمد عثمان إسماعيل

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مصادر فلسطينية: اتصالات مصرية مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلى فى جنين

عملية جنين.. رئاسة فلسطين: سنوقف التنسيق الأمنى مع إسرائيل

الجامعة العربية تعقد اجتماعًا طارئًا لبحث تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى جنين