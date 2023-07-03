اختل توازنه.. دفن عامل سقط من الطابق الرابع بأكتوبر

أمرت النيابة العامة بأكتوبر، اليوم، التصريح بدفن جثة عامل توفى إثر سقوطه من الطابق الرابع في الجيزة، وتسليم الجثة لذويه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.



تلقى مدير أمن الجيزة بلاغًا يفيد سقوط شخص من ارتفاع ووفاته، وانتقل المقدم إسلام المهداوي، رئيس المباحث، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.



وتبين من الفحص العثور على جثمان عامل، 27 عامًا، إثر سقوطه من الطابق الرابع لاختلال توازنه، وبسؤال الشهود أفادوا بأنه فقد مفتاح شقته وحاول دخول شقته من السطح فسقط جثة هامدة في الحال.



ونقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.