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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إسلام عفيفي: دستور محمد مرسي كان يعطيه حق إلهي في إصدار القرارات

إسلام عفيفي
إسلام عفيفي

قال الكاتب الصحفي إسلام عفيفي، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تتعامل باللين والمسكنة والمظلومية طوال الوقت، مشيرًا إلى أنهم شوهوا عصر كامل وهو عصر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لأنهم ادعوا فيه أشياء لم تحدث على الإطلاق.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمود السعيد، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مرحلة التمكين هي نوع من الاستعلاء وأنهم كانوا يقولون نحن من نحكم، موضحًا أن الإعلان الدستوري الذي أعلنه محمد مرسي، كان يعطيه حق إلهي وأن قراراته نافذة ولا يجوز الطعن عليها أمام أي محكمة وأعطى لنفسه حق إصدار أحكام لا تنظر وهذا ما أقلق النخبة وأدى لنزولهم للميادين.

 فكرة هدم الرموز هي إخوانية

وتابع عفيفي  أن فكرة هدم الرموز هي إخوانية بامتياز على مدى تاريخهم فطه حسين ونجيب محفوظ والعقاد، وصموهم ووصلت للاغتيال المعنوى وأصدروا فتاوى لاغتيالهم وتصفيتهم بدنيًا.

وأكد أنه من حسن حظنا أنهم أساءوا اختياراتهم في إدارة الملفات، وأصبحت الدولة فاشلة خلال العام الذي حكموا فيه.

إسلام عفيفي محمد مرسي الإعلان الدستورى حق إلهي هدم الرموز جماعة الإخوان جمال عبدالناصر

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