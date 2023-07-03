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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل بيراميدز في مواجهة البنك الأهلي بكأس مصر

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على البنك الأهلي في الثامنة والنصف من مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي في إطار مواجهات دور الثمانية من بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

يوسف نادر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - أحمد فتحي - محمود أوكا - هشام محمد - محمد صادق - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

على الجانب الآخر، أعلن بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات دور الثمانية لمسابقة كأس مصر

وجاء التشكيل علي النحو التالي:

حراسة المرمي.. محمد أبو جبل

خط الدفاع.. سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أمير مدحت _ اسحاق يعقوبو

خط الوسط.. محمد فتحى _ حمدى علاء _ محمود سيد _ إسلام جابر _ موسى دياوارا

خط الهجوم.. كريم بامبو

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالي

احمد صبحي _ عاصم صلاح _ احمد ياسين _ محمد بسيوني _ محمود قاعود _  _ باسم مرسي _فراس بن عايفية _ أسامة ابراهيم _ أحمد سعيد.

ويخطط بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي للفوز اليوم والاقتراب خطوة نحو المنافسة على اللقب وتحسين صورة الفريق الذي عانى بشدة هذا الموسم في مسابقة الدوري واصبح واحد من الفرق المهددة بالهبوط مع الداخلية والحرس وأسوان والاسماعيلى والمحلة.

أحمد سامي كاس مصر بيراميدز أعلن البرتغالي أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو نادي بيراميد

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