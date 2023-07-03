الداخلية تكشف حقيقة وجود حفر بأحد كبارى بورسعيد

كشفت الأجهزة المعنية ملابسات ما تم تداوله من منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" مدعوم بمقطع فيديو ادعى خلاله صاحب الحساب بوجود حفر بالطبقة الأسفلتية بالكوبرى الكائن أمام مصانع الغاز ببورسعيد، ما قد يتسبب بوقوع الحوادث المرورية.

بالفحص تبين أن الطريق المُشار إليه هو الطريق الموازى لطريق (دمياط/ بورسعيد) خلف شركات الغاز "الطريق القديم" ، ويتم حاليًا إعادة تأهيل وصيانة الكبارى الموجودة بالطريق بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكبارى، وأن طريق ( دمياط/ بورسعيد) الحالى هو الطريق الرئيسى المؤدى إلى محافظة دمياط ممهد وبحالة جيدة ولا يوجد به أى ملاحظات "وهو بديل للطريق محل الفحص".