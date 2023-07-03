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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتشال جثة طالب غرق في مياه النيل بإحدى قرى المنيا

جثة
جثة

لقى طالب مصرعه غرقًا بإحدى قرى مركز سمالوط، شمال المنيا وتم انتشال جثته ووضعه بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد مصرع شخص غرقا في  نهر النيل بأحدى القرى بمركز سمالوط المنيا.

بالانتقال تم انتشال الجثة الغريق وتبين أنها لطالب يبلغ من العمر 11 سنة، طالب، مقيم بقرية بدائرة المركز.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة للتحقيق والتصرف.

المنيا مصرع طالب غرقا بنهر النيل احدي قري مركز سمالوط مستشفي سمالوط التخصصي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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