رسميًا.. ستيفن جيرارد مديرًا فنيًا لـ الاتفاق السعودى

أعلن نادي الاتفاق السعودي، اليوم الاثنين، عن تعاقده مع أسطورة كرة القدم الإنجليزية ونادي ليفربول، ستيفن جيرارد لتدريب الفريق بدءًا من الموسم المقبل.

نادي الاتفاق رحب بمدربه الجديد عبر حسابهم على موقع "تويتر" معنونين: "هنا منبع الأساطير.. يُسعدنا الإعلان عن التعاقد مع جيرارد كمدرب لنادي الاتفاق".

ولم يذكر الاتفاق علي مدة التعاقد مع ستيفن جيرارد كمدير فني جديد للفريق.

كان جيرارد قد تواجد في مدينة الدمام السعودية، قبل أسبوعين للتفاوض بخصوص إمكانية تدريبه فريق الاتفاق، الذي رغب في الحصول على خدماته، لينفي في وقت سابق التوصل لاتفاق لتدريب الفريق.

وكانت آخر تجارب ستيفن جيرارد التدريبية فريق أستون فيلا الإنجليزي، وتولى قيادته في الفترة بين نوفمبر 2021 وحتى أكتوبر من عام 2022، وقاد الفريق في 40 مباراة، حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 8 وخسر 19.

وبدأ جيرارد مسيرته التدريبية بعد اعتزاله مباشرة بتولي منصب المدير الفني لفريق الشباب لمدة 6 أشهر، ثم انتقل لتدريب فريق تحت 18 عامًا من يوليو 2017 وحتى مايو 2018، وبعدها تولى تدريب فريق رينجرز الاسكتلندي بين يونيو 2018 وحتى نوفمبر 2021.